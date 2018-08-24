زيرة الرديف ينهزم أمام ضيفه صبائل الرديف

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

انهزم زيرة الرديف أمام ضيفه صبائل الرديف بهدف مقابل مثليه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 4 المنظمة على ملعب أذال أرينا في باكو أدارها الحكم اسماعيلوف أمام 100 مشجع.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة الرديف ولاعبا من صبائل الرديف عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

وقاد اباكاروف صبائل الرديف إلى الأمام بهدف سجله د22 ولكن أحمدوف رد عليه د24 من ركلة الجزاء ليتعادل وإلا أن حسن زادة خرق التعادل د29 لصالح الضيف.

أضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع في الشوط الأول و3 دقائق في الشوط الثاني.