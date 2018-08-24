جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

تنطلق الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 25 أغسطس غدا.

أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق يومين ويلتقي غابالا مع سومغايت في افتتاحيتها في مباراة تنظم على ملعب غابالا المركزي.

يذكر أن غابالا سبق أن لا غادر غابالا المباريات المقامة بينهما حتى الآن إلا وسجل هدفا فيها بينما تشير الإحصاءات إلى عدم تحقيق سومغايت فوزا في المباريات الأربع الأخيرة.

وفي نفس اليوم تقام مباراة زيرة مع صباح على ملعب دالغه أرينا مساء علما بأن الناديين لم يتلقيا رسميا حتى الآن.

وفي 26 أغسطس يضيف كشلة منافسه صبائل في إستاد أي أس كا أرينا في باكو.

ومساء نفس السوم يحل نفطجي ضيفا على قراباغ أغدام في مباراة تنظم على ملعب أذرسون أرينا في باكو لتكون المباراة هي الـ73 بين الناديين اللذين شاركا في جميع مباريات في تاريخ الدوري الأذربيجاني المستقبل.