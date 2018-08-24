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    كشله الرديف يفوز على زاقاتالا ضيفا

    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٤]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    تغلب كشله الرديف باكو على مضيفه زاقاتالا بهدفين مقابل واحد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المقامة على ملعب زاقاتالا المركزي قادها الحكم بايراموف أمام 500 مشجع.

    وعاقب الحكم لاعبا من زاقاتالا و3 لاعبين من كشله الرديف عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وفتح الحساب كشله عن طريق بايراملي د20 وضاعفه قولييف د24 ورد عليهما يوسفلي د80.

    أضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :كشله الرديف يفوز على زاقاتالا ضيفا
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