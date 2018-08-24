طوران طاووس يتغلب على أقصو

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

تغلب طوران طاووس على ضيفه أقصو بهدفين مقابل واحد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم نصيروف أمام 300 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم بالبطاقة الصفراء.

وفتح الحساب حسنوف د39 مرماه لصالح طوران وضاعف الحساب صادقوف د81 ورد عليهما مختارلي د88.

أضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع في الشوط الأول و4 دقائق في الشوط الثاني.