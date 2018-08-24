    • / رياضة

    رياضة


    طوران طاووس يتغلب على أقصو

    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٤٨]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    تغلب طوران طاووس على ضيفه أقصو بهدفين مقابل واحد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم نصيروف أمام 300 مشجع.

    وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم بالبطاقة الصفراء.

    وفتح الحساب حسنوف د39 مرماه لصالح طوران وضاعف الحساب صادقوف د81 ورد عليهما مختارلي د88.

    أضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع في الشوط الأول و4 دقائق في الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :طوران طاووس يتغلب على أقصو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٥‎]
    سومغايت الرديف يعود من شوالان بأربعة دون رد
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٤]
    كشله الرديف يفوز على زاقاتالا ضيفا
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
    جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز لكرة القدم
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٩]
    زيرة الرديف ينهزم أمام ضيفه صبائل الرديف
    طوران طاووس يتغلب على أقصو