سومغايت الرديف يعود من شوالان بأربعة دون رد

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

عاد سومغايت الرديف من شوالان من مباراة حل ضيفا فيها على النادي المحلي بأربعة أهداف دون رد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المقامة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم أحمدوف أمام 130 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبين من شوالان عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء. كما طرد لاعبا من سومغايت الرديف عن مخالفة جسيمة د36 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وجاءت اهداف النادي الضيف من طرف كريم زاده د20 وعلييف د31 ونصيبوف د60 وبايراموف د71.

أضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني.