المستشارة الألمانية تصل في زيارة إلى أذربيجان

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة إلى جمهورية أذربيجان في 25 أغسطس.

وقد اصطف حرس الشرف على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم المستشارة الألمانية.

وكان في استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيره من المسئولين الرسميين.