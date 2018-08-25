استقبال رسمي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة إلى أذربيجان حاليا.

قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واستقبل الرئيس إلهام علييف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للمستشارة الألمانية.

ثم استعرض الرئيس الأذربيجاني والمستشارة الألمانية حرس الشرف.

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجنود أذربيجان.

ثم عُزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وصافحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للمستشارة الألمانية.

استعرض حرس الشرف أمام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.