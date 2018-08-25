لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني ومستشارة ألمانيا الاتحادية – إضافة

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

جرى في 25 أغسطس اليوم لقاء موسع جمع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل بحضور وفدي البلدين عقب مراسم الاستقبال الرسمية.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس أذربيجان ومستشارة ألمانيا الاتحادية القيا كلمتين في اللقاء الموسع.

كما جرى في اللقاء الموسع تبادل الآراء حول صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

ثم أقيمت مأدبة غداء باسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على شرف مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.