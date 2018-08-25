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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 95 مرة

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١١:٤٤]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 95 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي ومزم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

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