    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي الجديد يزور أذربيجان

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٥‎]

    تبليسي، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    من المتوقع ان يزور رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة أذربيجان في 30 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الحكومة الجورجية أنه سيعقد رئيس وزراء جورجيا عددا من الاجتماعات الرفيعة المستوى بباكو في إطار الزيارة التي ستستمر يومين.

    خلال هذه الاجتماعات، ستتم المناقشات حول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا والعمليات في العالم وفي المنطقة وآفاق تطوير مشاريع الطاقة والمشاريع الهيكلية ذات النطاق الواسع.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي الجديد يزور أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٤]
    المستشارة الألمانية تنهي زيارتها لأذربيجان
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٥‎]
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور مقبرة الشهداء
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٠:١٢]
    المستشارة الألمانية تصل في زيارة إلى أذربيجان
    ٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣١]
    بدء زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية إلى بيلاروسيا
    رئيس الوزراء الجورجي الجديد يزور أذربيجان