رئيس الوزراء الجورجي الجديد يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٥]
تبليسي، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
من المتوقع ان يزور رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باخادزة أذربيجان في 30 أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الحكومة الجورجية أنه سيعقد رئيس وزراء جورجيا عددا من الاجتماعات الرفيعة المستوى بباكو في إطار الزيارة التي ستستمر يومين.
خلال هذه الاجتماعات، ستتم المناقشات حول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا والعمليات في العالم وفي المنطقة وآفاق تطوير مشاريع الطاقة والمشاريع الهيكلية ذات النطاق الواسع.
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