تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 77.5 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٩]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع النفط الأذربيجاني بقدر 1.3 دولار أمريكي.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.51 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.36 دولارا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٩]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٢]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٩]
٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٤٩]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٥]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٤٤]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٢٠]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٩]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٩]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٢]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٣٨]
٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٢]
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٣٣]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك