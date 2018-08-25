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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 77.5 دولار أمريكي

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٩]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع النفط الأذربيجاني بقدر 1.3 دولار أمريكي.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.51 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.36 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 77.5 دولار أمريكي
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