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    مؤتمر صحفي مشترك للرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٠٩]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انعقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل وذلك بعد لقاء موسع.

    AZERTAG.AZ :مؤتمر صحفي مشترك للرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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