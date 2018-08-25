مؤتمر صحفي مشترك للرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٠٩]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انعقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل وذلك بعد لقاء موسع.
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