الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٠٣]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل اليوم مع رجال الأعمال.
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