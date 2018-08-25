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    الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٠٣]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل اليوم مع رجال الأعمال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال
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    الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال الرئيس إلهام علييف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يلتقيان رجال الأعمال