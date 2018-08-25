المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور مقبرة الشهداء

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قامت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارتها إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف على شرف مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وزارت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

ووضعت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وتم عزف النشيدين الوطنيين الألماني والأذربيجاني.

ثم شاهد مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.