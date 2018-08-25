انتحار وافد مجهول من سطح المسجد الحرام

الرياض، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

توفي أحد زوار بيت الله الحرام في 24 أغسطس في مكة المكرمة إثر قفزه من سطح المسجد الحرام.

أفادت وكالة أذرتاج أنه أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام مصرع وافد قفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف، صباح الجمعة 24 أغسطس.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه "باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما نتج عنه وفاته فور سقوطه".

وقد تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وجار استكمال إجراءات الاستدلال والتعرف على هويته والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.