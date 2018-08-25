باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج) انتهت زيارة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل لجمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان في وداعها على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيره من المسئولين الرسميين.

AZERTAG.AZ : المستشارة الألمانية تنهي زيارتها لأذربيجان

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