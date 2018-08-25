نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 14% والدين المحلي 7ر16 %

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

جاء في "استراتيجية إدارة دين الدولة في جمهورية أذربيجان للفترة المتوسطة والطويلة" المصدق عليها بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس إلهام علييف أن نسبة الدين الخارجي المؤتمن بضمان الدولة في أذربيجان إلى الناتج المحلي الإجمالي 14 % والدين المحلي إليه 7ر16 في المائة.

أفادت أذرتاج عن الوثيقة المذكورة أن المبلغ العام للديون المجلوبة بضمان الدولة للمنظمات الحكومية لمطلع العام الحالي بلغ 21 مليارا و4ر561 مليون مانات. و9 مليارات و2ر849 مليون مانات او 5 مليارات و3ر793 مليون دولار أم 7ر45 في المائة من إجمالي الديون المجلوبة بضمان الدولة من نصيب الدين الخارجي و11 مليارا و2ر712 مليون مانات او 3ر54 في المائة منها من قسط الدين المحلي المجلوب بضمان الدولة. ونسبة الدين الخارجي المجلوب بضمان الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14 في المائة.

وتضم التزامات الدين الخارجي المجلوب من الخارج بضمان الدولة حاليا قروضا مؤتمنة من مصادر المالية الخارجية بضمان الدولة لتمويل نفقات تمويل مشروع ممر الجنوب للغاز قدر 3 مليارات و3ر147 مليون دولار وما ائتمنته شركة "اذر اينيرجي" لإنتاج الطاقة قدر 2ر928 مليون دولار وشركة سكة حديد أذربيجان قدر 9ر478 مليون دولار وسوكار قدر 6ر460 مليون دولار وسائر المنظمات قدر 3ر778 مليون دولار.

كما تحوي الديون المحلية المجلوبة بضمان الدولة الأوراق المالية المصدرة من جانب منظمة الائتمان غير المصرفية "أغرار كريديت" المساهمة المغلقة لاستحواذ الأصول السامة لمصرف "بنك أذربيجان الدولي" ضمن تدابير تصحيح وضع البنك قدر 10 مليارات و5ر590 مليون مانات وضمان الدولة المقدمة لتمويل مشاريع تنفذها سوكار لأعمال الحفر في عدد من حقول الغاز قدر 7ر321 مليون مانات وسائر القروض والديون المحلية بضمان الدولة قدر 800 مليون مانات. ونسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 7ر16 في المائة.