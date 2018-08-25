الرئيس إلهام علييف يفتتح مبنى جديدا للمدرسة المتوسطة الثانوية بقرية ميسري في محافظة شاماخي

غابالا، 25 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان عليفا في 25 أغسطس اليوم في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية بسعة 132 تلميذ بقرية ميسري في محافظة شاماخي بعد أن تم إنشاؤه بمبادرة عن مؤسسة حيدر علييف الخيرية.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المبنى الجديد للمدرسة.

وقدم وزير التعليم جيهون بايراموف معلومات إلى الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وجاء فيها أن مبنى المدرسة بقرية ميسري مبني في أواسط الخمسينات من القرن السابق ولم يلق أعمال الإصلاح والترميم. وبدأت أعمال بناء مبنى جديد للمدرسة في 2016 ضمن الإصلاحات الشاملة الجارية في مجال التعليم على نطاق البلد.