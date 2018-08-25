الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين مجمع إنتاج العنب والنبيذ "نبيذ شروان" بمحافظة شاماخي

شاماخي، 25 أغسطس، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 25 أغسطس اليوم حفل تدشين مجمع "نبيذ شروان" لإنتاج العنب والنبيذ بقرية ميسري على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة شاماخي.

وقدم المدير التنفيذي لشركة "نبيذ شروان" جيهون سلطانوف معلومات إلى رئيس الدولة وحرمه أن المساحة العامة للمجمع 310 هيكتار ومصنع إنتاج النبيذ المشيد على مساحة 4398 متر مربع بالتكنولوجيا الحديثة وهو مزود بالأجهزة والمستلزمات المنتجة من قبل شركة "بيرا" الفرنسية ويهدف إلى إنتاج 4ر1 مليون ليتر من النبيذ سنويا.

وقال الفني الفرنسي جام مونتان أن أول حقل وضع على مساحة 40 هيكتارا عام 2015 بغرس 100 ألف شتلة من أنواع العنب الفرنسية وغرس مثلها من الأنواع الأذربيجانية والجورجية والفرنسية على مساحة 40 هيكتارا بعد عام في 2016 وجرى أول حصاد في العام الماضي بجني 233 ألف و379 طن من المحصول للحصول على 142 ألف و900 ليتر من عصير العنب وإنتاج النبيذ بثلاثة أنواع "صدف" و"مرجان" و"مخمري" تحت العلامة التجارية " ميسري".

وقام الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا بتوقيع المنتجات الأولى.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف بأسرة المجمع والمؤسسة.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.