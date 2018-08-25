تدشين الطريق البري الواصل بين موغانلي وإسماعيلي ومينكه وكيوَندي وشبيان وبهليان
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣١]
شاماخي، 25 أغسطس، أذرتاج
شارك الرئيس إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم ي حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين قرية موغانلي ومدينة إسماعيلي وقرى مينكه وكيوَندي وشبيان وبهليان بين محافظتي شاماخي وإسماعيلي وذلك على هامش زيارة قام بها رئيس الدولة لمحافظة إسماعيلي.
أفادت أذرتاج أن رئيس هيأة ادارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم معلومات الى الرئيس إلهام علييف جاء فيها ان الطريق المفتتح طوله 9 كم وعرض قسمه المروري 6 أمتار من التصنيف الفني الرابع وهو ذو الشريطين المعبد.
وقص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح الطريق.
وفي ختام الحفل التقطت صور تذكارية.
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