تدشين فرع شركة "أذر خالتشه" في إسماعيلي

إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج

حضر رئيس أذربيجان إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم حفل تدشين فرع إسماعيلي لشركة "أذر خالتشه" المساهمة المفتوحة.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المؤسسة.

وقدم رئيس هيأة ادارة شركة "أذر خالتشه" ودادي مرادوف معلومات الى رئيس الدولة حول تطور نسج السجاد في البلد وفعاليات هذه المؤسسة.

وقال إن اعمال بناء مبنى المؤسسة انطلقت عام 2016 على مساحة 1252،88 متر مربع ومن المخطط عمل 150 نساج و12 موظفا اداريا في المبنى الذي يضم كذلك غرف ورشات عمل والرسام الفنان والمستودع والمطبخ والعيادة وصالة السجاد والعرض والبيع وغيرها.

ثم اجتمع رئيس الدولة مع أسرة المؤسسة.

ثم قص الرئيس إلهام علييف سجادا منسوجا.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.