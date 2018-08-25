تشغيل محطة "إسماعيلي" الفرعية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت بعد اعادة البناء
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢١]
إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم في حفل تشغيل محطة "إسماعيلي" الفرعية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت بعد اعادة البناء وذلك على هامش زيارة قام بها رئيس الدولة لمحافظة إسماعيلي.
أفادت أذرتاج أن رئيس شركة "أذر إيشيق" المساهمة المفتوحة بابا رضايف قدم معلومات الى الرئيس إلهام علييف حول فعاليات المؤسسة.
وشغل الرئيس علييف محطة "إسماعيلي" الفرعية.
وقيل إن المحطة تخدم لإمداد الطاقة الكهربائية الى 14 منطقة سكنية يقيم بها 22 الفا و148 مشترك.
وفي ختام الحفل التقطت صور تذكارية.
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