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    الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف بمحافظة إسماعيلي

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٤]

    إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج

    زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي الشعبي العام حيدر علييف على هامش زيارة له لمحافظة إسماعيلي.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة وضع باقة من الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف في مركز مدينة إسماعيلي.

    وقدم محافظ إسماعيلي ميردامد صادقوف معلومات حول أعمال الترميم والتعمير المقامة حول التمثال ومن جملتها على نطاق المحافظة من اعمال الاصلاح والمشاريع المنفذة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف بمحافظة إسماعيلي
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