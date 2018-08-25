افتتاح الطريق الواصل بين كردماشي وكلبند وكيرك بعد اعادة البناء والإصلاح

إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج

شارك الرئيس إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم في حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين كردماشي وكلبند وكيرك بعد اعادة البناء والإصلاح المنحرف من الطريق الواصل بين قرامريم وإسماعيلي وشاكي عند الطول الـ5 كم وذلك على هامش زيارة قام بها رئيس الدولة لمحافظة إسماعيلي.

أفادت أذرتاج أن رئيس هيأة ادارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم معلومات الى الرئيس إلهام علييف جاء فيها ان الطريق المفتتح طوله 14 كم وعرض قسمه المروري 6 أمتار من التصنيف الفني الرابع وهو ذو الشريطين المعبد.

وقص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح الطريق.