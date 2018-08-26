مبنى مدرسي جديد بقصبة لاحيج لمحافظة إسماعيلي يوضع للخدمة

إسماعيلي، 26 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 26 أغسطس اليوم في حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية بقصبة لاحيج لمحافظة إسماعيلي.

أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة والسيدة الاولى قصا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المدرسة.

وقدم وزير التعليم جيهون بايراموف معلومات الى الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا جاء فيها أن مبنى المدرسة السابق كان مبنيا عام 1928 وعلى الرغم من كون سعتها 130 تلميذ كان يتعلم بها 232 تلميذ وتنفيذا لقرار الرئيس الاذربيجاني لانشاء مبنى جديد للمدرسة بسعة 400 تلميذ ذي ثلاثة طوابق.