الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تشغيل المدينة الزراعية التابعة لشركة "بوتا غروب" في إسماعيلي

إسماعيلي، 25 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أغسطس اليوم في حفل تشغيل المدينة الزراعية المقامة من جانب شركة "بوتا غروب" في محافظة إسماعيلي.

أفادت أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف وصاحب المشروع بشير قولييف قدما معلومات الى رئيس الدولة حول الاعمال المنفذة في المدينة الزراعية.

وقام الرئيس إلهام علييف بتشغيل المؤسسة.

وقيل إنه استثمرت 7ر7 ملايين مانات في المرحلة الاولى من انشاء المدينة الزراعية التي تبلغ كلفتها 22 مليون مانات عموما. وتحوي المدينة الزراعية المقامة على مساحة 602 هيكتار مؤسسة زراعية ومجمع المستودع المبرد وتصنيف المنتجات الزراعية المنتجة وتغليفها.

ويتم تسويق منتجات المدينة الزراعية بالعلامة التجارية "إسماعيلي تراوزلاري" / خضروات إسماعيلي/ .

يذكر ان الاعمال الرامية الى انشاء 45 مدينة زراعية بكلفة عامة تبلغ 4ر1 مليار مانات على مساحة 2ر192 الف هيكتار على نطاق 30 محافظة للبلد تستمر بسرعة مع استهداف ابلاغ عدد المدن الزراعية المشغلة هذا العام 14 مدينة زراعية.