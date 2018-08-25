الرئيس علييف يزور تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف بمحافظة شاماخي
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٤٠]
شاماخي، 25 أغسطس، أذرتاج
زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم الشعبي العام حيدر علييف على هامش زيارة له لمحافظة شاماخي في 25 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة وضع باقة من الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف في مركز مدينة شاماخي.
وقدم محافظ شاماخي عاصف أقايف معلومات حول أعمال الترميم والإعمار المقامة حول التمثال ومن جملتها على نطاق المحافظة من اعمال الاصلاح والمشاريع المنفذة.
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