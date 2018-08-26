افتتاح متحف دميرجي للآثار المشيد بمبادرة مؤسسة حيدر علييف بمحافظة شاماخي

شاماخي، 26 أغسطس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في حفل افتتاح متحف دميرجي للآثار المشيد بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف الخيرية بمحافظة شاماخي.

افادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى قصا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف.

وجاء في معلومات قدمت الى الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ان تاريخ قرية دميرجي احدى اقدم قرى شاماخي الى القرن الخامس عشر الميلادي.

وتعرف الرئيس والسيدة الاولى الى الظروف المهيأة لدى المتحف. وبدأت اعمال انشاء المتحف في فبراير العام الحالي وانتهت في اغسطس الجاري ويحوي المبنى احادي الطابق صالات مفتوحة ومغلقة للعرض وغرفتين خدميتين.

وفي صالة العرض للمتحف 7 اقسام للمعروضات والمقتنيات التي تضم عينات مادية ثقافية عثر عليها خلال الحفريات الأثرية في محافظة شاماخي وكذلك بقرية دميرجي والات زراعية من البرونز والحديد والحجر والاسلحة البيضاء والعملات المعدنية من النحاس والبرونز وسائر المكتشفات الاثرية.