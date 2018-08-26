شاماخي، 26 اغسطس، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 26 اغسطس اليوم في حفل تشغيل الطريق الجديد الواصل بين قرية دميرجي وقصبة لاحيج بعد اعادة بنائه. افادت أذرتاج ان رئيس هيئة ادارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم لرئيس الدولة وحرمه معلومات حول المؤشرات الفنية للطريق الجديد. وقص رئيس الدولة الشريط الرمزي ايذانا بافتتاح الطريق. وقيل ان طول الطريق الواصل بين قرية دميرجي بمحافظة شاماخي وقصبة لاحيج لمحافظة إسماعيلي 22 كم. وفي الختام التقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل الطريق الجديد الواصل بين قرية دميرجي وقصبة لاحيج

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