الرئيس الهام علييف يحضر حفل امداد الغاز الطبيعي الى قصبة لاحيج

إسماعيلي، 26 اغسطس، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 26 اغسطس اليوم حفل امداد الغاز الطبيعي الى قصبة لاحيج بمحافظة إسماعيلي.

افادت أذرتاج ان رئيس الدولة والسيدة الاولى اجتمعا في البداية بسكان قصبة لاحيج.

واعرب مدير المدرسة المتوسطة الثانوية لقصبة لاحيج المدرس المخضرم حكمت حق ورديلي وساكن القصبة حسين أقا كامل زادة عن الامتنان والشكر للرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا على الدقة والاهتمام.

وقدم رئيس شركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف معلومات حول الاعمال المنفذة لامداد خط انبوب الغاز الطبيعي الى قصبة لاحيج.

وقيل ان قصبة لاحيج والقرى الاربع المحاذية لها وهي قرى أركيت وكندوف ونماز كاه وقراقايا تم تغويزها لاول مرة وتم تموين 899 مشترك بالوقود الزرقاء عموما.

وأشعل الرئيس الهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا مشعلا رمزيا ايذانا بامداد الغاز الطبيعي الى قصبة لاحيج.

وفي ختام الحفل التقطت صور تذكارية.

ثم اجتمع رئيس الدولة والسيدة الاولى بحرفيين ومهنيين يحيون الحرف الوطنية التاريخية في قصبة لاحيج وتفقدا عينات ونماذج من منتجاتهم اليدوية.

ثم تنزه الرئيس الهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في قصبة لاحيج وتحدثا مع السكان.

والتقت صور تذكارية للسكان مع رئيس الدولة والسيدة الاولى خلال الجولة.