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    زيرة يتغلب على مضيفه صباح

    ٢٦.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٠٦]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    تغلب زيرة باكو على مضيفه صباح باكو بهدفين دون رد في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 9 المنظمة على ملعب دالغة أرينا أدارها الحكم محمدوف أمام 150 مشجع.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من زيرة ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وسجل هدفي زيرة ماركو د2 ود30.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتغلب على مضيفه صباح
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