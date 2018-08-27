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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٢٧.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٨]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يخطط في 28 أغسطس / آب إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قويقول الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولاري وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي جينادي بتريكا ومرتين شوستر.

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