باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج) حوّلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 77.6 مليار مانات في سنوات 2003-2017. أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن سوكار دفعت إلى صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي 4 مليارات و608 مليون مانات في الربع الثاني للعام الجاري.

AZERTAG.AZ : صندوق النفط نقل 77.6 مليار مانات إلى ميزانية الدولة

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