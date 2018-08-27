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    صندوق النفط نقل 77.6 مليار مانات إلى ميزانية الدولة

    ٢٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٢]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    حوّلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 77.6 مليار مانات في سنوات 2003-2017.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن سوكار دفعت إلى صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي 4 مليارات و608 مليون مانات في الربع الثاني للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 77.6 مليار مانات إلى ميزانية الدولة
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