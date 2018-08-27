صبائل يفوز ضيفا على كشلة 

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

تمكن صبائل باكو من تحقيق فوز على مضيفه كشلة باكو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 12 المنظمة على ملعب أي أس كا ارينا في العاصمة باكو أدارها الحكم حسنوف أمام 1000 مشجع.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشلة ولاعبا من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وسجل هدفي صبائل كوبامبي د31 ود50 ورد عليهما ميتروفيتش د75 من ركلة الجزاء.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.