قراباغ يتعادل مع نفطجي

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

تعادل قراباغ أغدام مع ضيفه نفطجي باكو بهدف مقابل مثله ضمن الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 11 المنظمة على ملعب أذرسون ارينا في العاصمة باكو أدارها الحكم أقايف أمام 3000 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وفتح الحساب كاريكاري د28 لصالح نفطجي الضيف فيما رد عليه اينوسينت د70.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الشوط الثاني.