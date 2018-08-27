نفطجي الرديف يتعادل سلبيا مع نظيره صباح

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

تعادل نفطجي الرديف مع ضيفه صباح الرديف سلبيا ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب أي أس كا ارينا في العاصمة باكو أدارها الحكم أومودلو أمام 150 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من صباح الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

ولم يضف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الشوط الأول فيما أضاف 5 دقائق إلى الشوط الثاني.