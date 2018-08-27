قراباغ الرديف يتغلب على طوران طاووس

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام الرديف على ضيفه طوران طاووس بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 9 المنظمة على الملعب الاحتياطي التابع لملعب باكو الأولمبي في العاصمة باكو أدارها الحكم رجبوف أمام 50 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ الرديف و4 لاعبين من طوران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم والاحتجاج على قرار الحكم.

وسجل هدفي الفائز صادقوف د67 وبايراموف د83.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الشوط الثاني.