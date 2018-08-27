صبائل الرديف يخسر أمام شوالان ضيفه

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

خسر صبائل الرديف أمام شوالان ضيفه بهدف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 10 المنظمة على ملعب بائل أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم أحمدوف أمام 300 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وفتح الحساب حسن زادة د28 لصالح صاحب الأرض ورد عليه قرايف د41 ليتعادلا فيما جاء هدف الفوز من طرف موسايف د84.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الشوط الثاني.