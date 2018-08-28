زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات إندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن زلزالا بقوة 6.2 درجات وقع قبالة شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء.
ووقع الزلزال على عمق 8.6 كيلومترات على بعد 99 كيلومتر جنوب شرقي كوبانج عاصمة إقليم نوسا تنجارا الشرقية.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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