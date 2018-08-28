الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع النوافير "قو قوشلاري" في كورنيش باكو بعد إعادة بنائه – إضافة

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

أقيم في 28 أغسطس اليوم حفل افتتاح مجمع النوافير "قو قوشلاري" (الإوز العراقي) أحد الرموز التاريخية في كورنيش باكو وذلك بعد أعمال الترميم وإعادة البناء التي جرت به.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح المجمع.

يذكر أن مجمع قو قوشلاري نظم في كورنيش باكو في أواسط 1960 بالاستلهام من قصيدة الشاعر العبقري الداهي نظامي الكنجوي وباليه الملحن المرموق قره قرايف عليه المسمى بـ "الأفلاك السبعة" او "الحسناوات السبع" بنصب 7 تماثيل لطيور الإوز العراقي محاطة بالنوافير ليصبح المجمع احد الأماكن الأسطورية في العاصمة باكو.

وشهد المجمع أعمال إعادة البناء عام 1980 و1990. وبمبادرة عن السيدة الأولى الأذربيجانية رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا جرت فيه أعمال إعادة البناء الشامل بالحفاظ على صورته التاريخية ليضيف جمالا إلى وجه كورنيش باكو.

قدم المدير التنفيذي للمؤسسة أنار علي اكبروف معلومات لرئيس الدولة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حول الأعمال المنفذة.

وبعد افتتاح المجمع تفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى متنزه مدينة فينيسيا الصغيرة في المتنزه الوطني بكورنيش باكو أيضا.

وفي ختام الجولة التفقدية التقطت صور تذكارية.