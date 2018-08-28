انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قويجاي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولاري وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي جينادي بتريكا ومرتين شوستر.