شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مركز باكو للكتاب بمبادرة مؤسسة حيدر علييف الخيرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الأولى قصا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المركز.

قدمت مديرة المركز قونيل رضايفا إلى الرئيس إلهام علييف معلومات عن الظروف المهيأة فيه. إن مساحة هذا المركز الواقع عند تقاطع شارعي عزير حاجيبكلي وقوقول يبلغ حوالي 2500 متر مربع.

وإن الهدف الرئيسي من نشاطه هو زيادة الاهتمام بالقراءة. كما سيتم بيع كتب في الأدب العالمي وألبومات فنية نادرة وكتب إرشادية للسياح وكتب موسيقية وملاحظات باللغة الأذربيجانية واللغات الأخرى في هذا المركز. سيعرض فيه أكثر من 10 آلاف كتاب بلغات وأنواع مختلفة.

ويمكن للقراء الحصول على منشورات باللغات الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية إلى جانب اللغة الأذربيجانية.