الرئيس إلهام علييف يعفي محافظ كنجة عن المنصب

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على إعفاء محافظ مدينة كنجة عن المنصب.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على عزل ائلمار رستم ولييف عن منصب محافظ مدينة كنجة.