الرئيس إلهام علييف يعفي محافظ منكجوير عن المنصب

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على إعفاء محافظ مدينة منكجوير عن المنصب.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على عزل نيازي مظفر بايراموف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمدينة منكجوير.