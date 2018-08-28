    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمدينة كنجة

    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٤]

    باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

    رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على تعيين محافظ جديد لمدينة كنجة ثاني اكبر مدن أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف نيازي مظفر بايراموف لمنصب محافظ مدينة كنجة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمدينة كنجة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
    رئيس المجلس الوطني التركي يصل إلى أذربيجان
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة أغدام
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٥‎٧]
    سفير جورجيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة جدابيك
    الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمدينة كنجة