باكو، 28 أغسطس، أذرتاج رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على تعيين محافظ جديد لمدينة كنجة ثاني اكبر مدن أذربيجان. أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف نيازي مظفر بايراموف لمنصب محافظ مدينة كنجة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمدينة كنجة

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