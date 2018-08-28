باكو، 28 أغسطس، أذرتاج رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على تعيين محافظ جديد لمحافظة جدابيك غرب البلاد. أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف إبراهيم أنور مصطفايف لمنصب محافظ محافظة جدابيك .

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة جدابيك

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