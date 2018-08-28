سفير جورجيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بسفير جورجيا جديد التعيين في البلد زوراب باتارادزي.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن السفير الجورجي الجديد باتارادزي قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير محمدياروف معبرا عن ارتياحه من تعيينه في أذربيجان وزاد انه لن يدخر من جهد إلا وسيبذلها خلال مدة فعالياته في البلد من اجل المزيد من تطور علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين.

وتمنى الوزير محمدياروف نجاحا للسفير زوراب باتارادزي في عمله الدبلوماسي في البلد.

وتبادل الطرفان في الاجتماع كذلك الآراء حول افاق تطور مستقبلي للتعاون القائم بين أذربيجان وجورجيا وحول مشاريع الطاقة والنقل الضخمة التي يجري تحقيقها في المنطقة.