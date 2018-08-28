مدرسة "مانشستر يونايتد لكرة القدم" توقف نشاطها في أذربيجان

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

أوقفت مدرسة "مانشستر يونايتد لكرة القدم" المؤسسة عام 2014 في أذربيجان لتطوير كرة القدم للأطفال فعالياتها.

أفادت أذرتاج أن مدة فعاليات المدرسة المفتوحة في باكو ضمن التعاون بين الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم وشركة باكسيل للاتصالات الخلوية واللاسلكية ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزية انتهت وفقا للاتفاقية المعقودة بين الأطراف.