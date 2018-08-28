كشله الرديف يخسر أمام سومغايت الرديف ضيفه

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

خسر كشله الرديف أمام سومغايت الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 11 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم بكروف أمام 300 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبين من كشله الرديف و5 لاعبين من سومغايت الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. كما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء المباشرة د90+5 عن إهانة الحكم.

وفتح الحساب كريم زادة د44 لصالح الضيف وضاعفه نصيبوف د65 ورد عليه قايالي د88 .

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الشوط الثاني.