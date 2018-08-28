الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة أغدام
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣٧]
باكو، 28 أغسطس، أذرتاج
رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 أغسطس اليوم مرسوما ينص على تعيين محافظ جديد لمحافظة أغدام غرب البلاد.
أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف واقف بهرام حسنوف لمنصب محافظ محافظة أغدام .
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